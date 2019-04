Toespraak minister De Jonge bij Dodenherdenking Kamp Westerbork

Het programma tijdens de Dodenherdenking bestaat verder onder meer uit een bijdrage van drie generaties. Holocaustoverlevende Hans Peeper spreekt samen met zijn dochter en kleinzoon. Peeper werd in juni 1943 vanuit Amsterdam weggevoerd naar Kamp Westerbork. Ongeveer een jaar later werden hij en zijn ouders op transport gezet naar concentratiekamp Bergen-Belsen. Zijn moeder overleefde de oorlog niet.De jaarlijkse overdenking wordt uitgesproken door de 88-jarige Mick Marcan, die ook in Kamp Westerbork heeft gezeten. Marcan werd geboren in Duitsland, maar vluchtte na de Kristallnacht naar Nederland. In Amsterdam werd hij opgepakt en naar Drenthe gebracht. Daar stonden hij en zijn familie op de transportlijst om naar Auschwitz te gaan, maar daar wisten ze onderuit te komen. Marcan vertelt volgende week zaterdag zijn levensverhaal.Verder lezen jongeren gedichten voor en houdt de 12-jarige Suus Pronk een juniorlezing. Muziek is er van Stef Bos en van muzikanten van het Prins Claus Conservatorium. Het volledige programma is hier te lezen.De Dodenherdenking in voormalig Kamp Westerbork wordt live uitgezonden door RTV Drenthe. De televisie-uitzending begint om 19.00 uur, de radio-uitzending een half uur later.Mensen die de herdenking zelf bij willen wonen, wordt vanwege de verwachte drukte aangeraden om met de fiets te komen. Ook wordt bezoekers geadviseerd om op tijd te komen. De toegangsweg naar het kampterrein is vanaf 16.30 uur open.