Wie is er verantwoordelijk voor het WMD-debacle?

Hoogsteen wordt vandaag in de rechtbank van Assen onder ede verhoord over het miljoenendebacle in Indonesië. Want dat er veel verlies is geleden bij de investeringen dat is duidelijk, maar wie is daar verantwoordelijk voor? Voormalig directeur Karst Hoogsteen, andere bestuurders van de raad van commissarissen destijds of de wethouders en burgemeesters?Verslaggever Andries Ophof is vandaag in de rechtbank aanwezig. ''Het gaat vooral over het feit wat Karst Hoogsteen heeft geweten. Hoe is er om gegaan met risicospreiding en risicobeperking in de projecten. Wat wist hij, hoeveel heeft hij gecommuniceerd met de raad van commissarissen, de aandeelhouders.''De WMD wil vooral vaststellen wie er verantwoordelijk is. ''Het idee is dat ze zoeken naar de schuldige die verantwoordelijk is van het verlies van de miljoenen en dan gaat kijken of die strafrechtelijk veroordeeld kan worden. Dat is pas de volgende stap,'' legt Andries Ophof uit.Vandaag heeft de voormalig directeur regelmatig moeten zeggen dat hij het zich niet meer kan herinneren of dat hij het antwoord op de vragen niet meer weet. Naast Hoogsteen worden er meer bestuurders verhoord. Dit gebeurt op twee andere dagen.De voormalig directeur wordt verantwoordelijk gehouden voor een grote financiële strop bij de WMD. Hij mocht tot 3,5 miljoen euro investeren in projecten in Indonesië. Uiteindelijk bleek hij 17,5 miljoen euro uit te hebben gegeven. ''Het idee van de projecten was: we lenen geld vanuit Nederland aan de waterbedrijven in Indonesië, die kunnen zichzelf opbouwen en op het moment dat ze het weer terug kunnen betalen, storten ze het geld met de rente weer terug en kunnen we het geld weer gebruiken voor andere projecten. Dat is er nauwelijks van gekomen en de rente is al helemaal niet betaald,'' aldus Andries Ophof.