Nieuwe directeur Herinneringscentrum: 'Ik moet de zaak wat vaart geven'

Zelf zag Bertien Minco zich eigenlijk helemaal niet als directeur, maar nadat ze voor de derde keer gevraagd werd, ging ze er toch serieus over nadenken. Uiteindelijk besloot ze het toch te doen. Gisteren werd bekend dat de 59-jarige Minco per direct is aangesteld als algemeen directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Minco volgt Gerdien Verschoor op, die de afgelopen drie jaar de scepter zwaaide in het herinneringscentrum. "Het was eigenlijk helemaal niet mijn intentie", reageert ze. "Ook niet toen Dirk Mulder (de directeur vóór Verschoor, red.) in 2019 met pensioen ging. Ze hebben mij echt moeten overhalen."

De nieuwe directeur was de afgelopen jaren voorzitter en lid van de raad van toezicht. Minco vond het aanvankelijk niet een goed idee om iemand uit de raad van toezicht te benoemen tot directeur. "Maar we willen continuïteit", legt ze uit. "We zijn nu goed bezig met onze plannen en wilden geen gat laten vallen door een uitgebreide procedure te doen, waardoor we weer een half jaar vertraging zouden oplopen." Minco was het daar helemaal mee eens. "En ik beschik over de kennis en ervaring om het te doen. Het was een eervolle vraag."