Hevige regenval doet deuren tulpenpluktuin Beilen week eerder sluiten

"Toen we vanmorgen erdoorheen liepen zagen we dat de bloemen beschadigd waren. Sommige stelen hebben helemaal geen blad meer. Andere hebben ze nog wel, maar die zien er niet meer mooi uit", zegt Ilse van der Gun van Seubring Bloembollen Drenthe. "Van afstand lijkt het prima, maar van dichtbij is het een ravage."Van der Gun baalt ervan dat de bloemen er nu zo bij staan. "Mensen komen hier en willen tulpen plukken en foto's maken. Dat dat nu niet meer kan, is jammer."Toch weet ze er ook een positieve draai aan te geven. "Over ongeveer een week stopt de bloei van de tulpen. Dat is nu dus een week vervroegd. Dus eigenlijk hebben we geluk dat de regen niet twee of drie weken eerder kwam. Dat was veel vervelender geweest."Ondanks dat de tulpen beschadigd zijn, kunnen bezoekers wel bij de bloemen langs gaan als ze meedoen aan de tulpenroute. Dit is een autoroute langs verschillende tulpenvelden.