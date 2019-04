Koekanger verdacht van poging tot moord met pizzames

De 30-jarige broer, het slachtoffer dus, vroeg de rechters vandaag tijdens een pro-formazitting of de rechtszaak niet eerder behandeld kon worden. “Mijn broer heeft hulp nodig en wordt in de gevangenis niet behandeld.” Ook de advocaat van de Koekanger vroeg om snellere behandeling. De voorzitter van de rechtbank beloofde erachteraan te gaan bij de afdeling die de zaken inplant.De verdachte zelf was er niet. Hij zit vast op de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Vught. Volgens het slachtoffer was zijn broer op 16 januari erg in de war. Nadat ze pizza hadden gegeten, begon de Koekanger hem die avond te slaan en met een sigarettenpeuk te bewerken. De man belde de politie en er kwamen vier agenten, maar die gingen volgens hem na een gesprek weer weg. Ze adviseerden hem ook weg te gaan. Dat wilde hij niet omdat hij zijn verwarde broer, die zei dat hij stemmen hoorde, niet alleen wilde laten.Even later viel zijn broer hem aan met het mes, waarmee ze eerder de pizza hadden gesneden. Hij werd geraakt op zijn hoofd, in zijn hals, zijn borst en schouder. Het slachtoffer liep onder meer een gescheurd trommelvlies en een klaplong op. Hij vluchtte bloedend de straat op en belde bij een huis in de buurt aan voor hulp. De bewoonster belde 112.De man liet in de rechtszaal weten dat hij het de politie kwalijk neemt dat ze eerder die avond niet hebben ingegrepen, omdat het duidelijk was dat zijn broer in de war was. Hij heeft geen aangifte willen doen. “Het gaat mij erom dat mijn broer zo snel mogelijk hulp krijgt.”