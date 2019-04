Bijna kwart miljoen euro voor aanpak laaggeletterdheid in Emmen

De kerngroep 'Emmen telt mee met taal' gebruikt dit geld om volwassenen te kunnen laten begeleiden om beter te leren lezen en schrijven of digitale vaardigheden te ontwikkelen. In 2018 is er afgesproken om jaarlijks 420 volwassenen te helpen. Uiteindelijk zijn er 580 mensen geholpen."We kunnen spreken van een succes en we kunnen tevreden zijn. Daarom willen we dit jaar nog meer mensen helpen", zegt Annelies Barelds van Bibliotheek Emmen. "We helpen natuurlijk het liefst zoveel mogelijk mensen."In de kerngroep werken Bibliotheek Emmen, welzijnsorganisatie Sedna, Drenthe College en de EMCO-groep samen. In Emmen zijn 1 op de 6 inwoners laaggeletterd, een groep van ruim 10.000 mensen. Landelijk zijn dat 1 op 9 mensen. "Dat is heel zorgelijk", vervolgt Barelds. "Het is een grote groep in deze gemeente. Er zit vaak schaamte bij, de groep is lastig te bedienen en moeilijk te vinden. Ik zou de mensen oproepen om je te melden bij de bibliotheek als je hulp nodig hebt."Voor het meerjarenprogramma 'Emmen telt mee met taal' wordt er voor dit jaar 77.000 euro extra vrijgemaakt. Daarmee wordt de generatie op generatie laaggeletterdheid bestreden. "Dat is nog heel pril, maar dan willen we ouders met jonge kinderen gaan benaderen", zegt Barelds.