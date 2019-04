Elzenlaan Smilde tijdelijke locatie voor multifunctionele accommodatie

Bewonersplatform Smilde wil al een tijdje een energieneutraal dorpshuis in de buurt in de vorm van nieuwbouw in het dorp. Dat plan lijkt nu door een brief aan de gemeenteraad een andere vorm aan te nemen. De gemeente laat namelijk weten te werken aan een multifunctionele accommodatie aan de Elzenlaan, waar zij graag het bewonersplatform in mee willen nemen. Volgens het bewonersplatform betekent dat dat er voorlopig een streep kan door de nieuwbouwplannen.Zowel Villa Maria als het pand aan de Elzenlaan werden eerder als opties aan het bewonersplatform voorgelegd. Die hebben ze toen afgewezen omdat zij dat niet zagen zitten. Daarom kijkt het bewonersplatform zelf met verbazing tegen de nieuwe ontwikkelingen aan. “Ik ben vrij sceptisch”, licht Henk Roggen, voorzitter van het bewonersplatform, toe. “We hebben in een brief aan de gemeente gesteld dat we dat pand aan de Elzenlaan niet geschikt vinden vanwege de hoge kosten. We hebben altijd gehoopt op nieuwbouw, maar dat gaat voorlopig niet door.Het pand aan de Elzenlaan werd tot 2017 gebruikt als school en is sindsdien eigendom van de gemeente. Volgens Roggen is het nog steeds niet geschikt als dorpshuis. “Dat gebouw is rijp voor de sloop. Er is ook geen parkeergelegenheid en als je dan al die partijen laat intrekken zou je daar met de buurt wel een plan over moeten maken. Het is namelijk een hele rustige wijk.”“We werken nog steeds aan een multifunctionele accommodatie in de vorm van nieuwbouw. Het staat ook opgenomen in de uitvoeringsagenda, maar zo’n plan vergt tijd”, licht de woordvoerder toe.Roggen vertelt dat Bewonersplatform, ondanks dat zij niet achter de keuze van de gemeente staat, het wel willen proberen in het oude pand. “Maar alleen als de kosten niet op ons verrekend worden. Ik geloof nog steeds in een dorpshuis en het is een kans die we moeten grijpen. Wij hebben in de brief ook duidelijk aangegeven dat we niet langer dan twee jaar meedoen met dit probeersel en dan een definitieve oplossing willen, wat dat dan ook mag zijn.”Wanneer Villa Maria weer in de verkoop gaat, is nog niet bekend. Op 27 mei gaat de locatie aan de Elzenlaan voor bezoekers open.