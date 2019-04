Herma regisseerde alles, zelfs haar eigen uitvaart

De uitvaart, waarin ook ruimte was voor humor, was volledig door Herma zelf vooraf geregisseerd, zoals bij haar past.Er waren vier sprekers, onder wie haar twee zonen. Haar jongste zoon Mart memoreerde aan een van de mooiste momenten uit Herma's leven. Ze vond het heel bijzonder om in 2013 benoemd te worden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit lintje kreeg ze voor haar inzet voor de Drentse taal en cultuur.De voorliefde voor de Drentse taal kwam veelvuldig terug tijdens de afscheidsdienst. Zo sprak Jan Germs van het Huus van de Taol. Hij roemde Herma als exceptioneel goede voorlezer in het Drents en de voortrekkersrol van Herma bij Taol an Taofel in Vries.Oud-voorzitter van het Huus van de Taol, Anne Doornbos haalde in een speech de bijzondere band aan die hij met Herma had. Zo speelde Doornbos samen met Herma in de eenakter 'Allent an taofel'. Dit is een Drentse versie van het komische toneelstuk ‘Dinner for one’.Herma Stroetinga is in besloten kring gecremeerd.