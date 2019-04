Eikenprocessierups onder de loep: 'Als de eitjes uitkomen bellen we de GGD'

Het is eind maart en dus komen de eitjes uit van de diertjes die zo gevreesd zijn: de eikenprocessierupsen. In de kas van het eikenprocessiestation in Dieverbrug wordt de groei van de rupsen goed in de gaten gehouden.

"De dieren zijn nu nog in het larvenstadium en dus nog niet gevaarlijk, omdat ze nog geen brandharen hebben", legt Ad van Bruggen van Biocontrole uit. "Wij verzamelen in de winter de eipakketjes. Die zetten we hier uit aan de bomen. Op het moment dat de rupsen eruit willen komen, vaak rond eind maart, begin april, kijken we elke dag in het station."Als dat de eitjes daadwerkelijk uitkomen is het tijd voor actie. "Dan bellen we de GGD en vertellen we dat de rupsen uit de eitjes zijn. En de bestrijders moeten weten wanneer ze moeten beginnen met preventieve bestrijding van de rupsen."De eikenprocessierups zorgt al jaren voor overlast. De behaarde rups van een nachtvlinder komt op veel eikenbomen voor. De kleine haren van de rups veroorzaken na aanraking klachten. Denk daarbij aan jeuk, huiduitslag en irritatie aan luchtwegen en ogen.