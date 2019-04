Werkstraf voor valse aangiften van overval en kogelbrieven

De vrouw uit Wijster had jarenlang een conflict met haar vroegere werkgever en verzon allerlei dingen om die ex-werkgever in een kwaad daglicht te stellen. Zo deed ze in 2016 aangifte, omdat ze kogelbrieven zou hebben ontvangen. In februari 2017 zette ze samen met een kennis uit Emmen een overval in scène.De 41-jarige man bond haar vast in haar vakantiehuis in Zuidwolde, bespoot haar met pepperspray en belde later de politie. Agenten vonden de vrouw, die zei dat ze was overvallen. In het ziekenhuis deed ze aangifte en legde ze zelf de link tussen de eerdere kogelbrieven, de overval en haar ex-werkgever.Na uitgebreid onderzoek ontdekte de politie dat ze vrouw alles had bedacht en de man in Emmen had betrokken in haar plannen. Ze had hem de kogelbrieven laten sturen.Ook een rechter van de rechtbank in Assen kreeg in december 2016 een kogelbrief. Die rechter behandelde de rechtszaak tussen de Wijsterse en haar voormalige werkgever. In de brief stond onder meer dat er een dode zou gaan vallen en ‘succes rechter, doe geen domme dingen’. Ook deze brief was door de Emmenaar verstuurd.Volgens justitie was dit een vorm van ambtsdwang. De Zwolse rechtbank vindt van niet, omdat de brief pas binnenkwam bij de rechter toen die al uitspraak had gedaan. De betrokkenheid van de Asser rechter was de reden dat de zaak tegen de vrouw uit Wijster en de man uit Emmen in Zwolle werd behandeld.Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een deels voorwaardelijke werkstraf van 160 uur, maar die straf vindt de rechtbank te laag. Ze vindt het ernstig dat de vrouw de politie heeft misleid met haar valse aangiften, maar ook dat ze zichzelf nog steeds als slachtoffer van haar ex-werkgever ziet. Dat zei de vrouw tijdens de rechtszaak. “Dat is zeer ongepast en het getuigt van een gebrek aan empathie en inzicht in haar handelen”, aldus de rechtbank.De man uit Emmen werd, net als de vrouw, vrijgesproken van ambtsdwang. Hij stond ook terecht voor het doen van valse aangifte van de overval. Omdat de vrouw dat deed en niet hij, krijgt hij ook daarvoor geen straf.