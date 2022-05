Eredivisie lonkt voor de speelsters van tennisclub Bargeres

Drie punten, dat is er zondag nodig voor de speelsters van tennisclub Bargeres om kampioen te worden in de hoofdklasse én een plek te bemachtigen in de eredivisie voor volgend seizoen. Na een ongeslagen reeks van vijf wedstrijden in de voorjaarscompetitie kan het niet meer mis voor de vijf talentvolle tennissters.

Eén van die speelsters is de 14-jarige Niloufar Shahanggir, die uitkijkt naar zondag. "Ik vind het heel leuk dat we zo ver zijn gekomen, maar ook spannend. We weten niet wat er allemaal gaat gebeuren, maar we gaan met volle overtuiging op de baan staan." Ze blikt met alle vertrouwen vooruit op de kampioenswedstrijd: "Met drie gewonnen wedstrijden zijn we er al."

Volwassen

Ook trainer Ruud Koning oogt tevreden en spreekt zijn lof uit voor de jonge dames. "Voor het tennissen hebben de meiden heel veel over. Gemiddeld trainen ze tussen de tien en vijftien uur per week." Hoewel Koning werkt met jonge kinderen, zijn de speelsters volgens hem op de baan volwassen. "Als team coachen ze elkaar en zijn ze heel sterk."

De leeftijd van de speelsters varieert van 13 tot en met 17 jaar. In de voorjaarscompetitie nemen de meiden het vaak op tegen volwassen dames met veel ervaring. Toch lijkt dat in deze competitie niet veel uit te maken. Koning: "Als wij als club met elkaar de eredivisie kunnen halen op damesniveau, dan is dat een unieke prestatie." De eredivisie is de hoogst haalbare competitie in Nederland.

De combinatie zorgt voor succes

De trainer claimt het succes niet, ook de club heeft volgens hem zijn steentje bijgedragen. "Ik denk dat de vereniging het beleid en de faciliteiten heeft gecreëerd om dit voor elkaar te krijgen. Daarnaast is het de ontwikkeling van de trainers en de technische staf die ervoor zorgen dat kinderen zich kunnen ontwikkelen." Juist deze combinatie maakt volgens Koning deel uit van het succes.

Niloufar is van mening dat de teamspirit goed is. "Iedereen heeft gewoon dezelfde ambities en daar spelen we elkaar op in. We zijn allemaal heel gezellig met elkaar. Niet alleen op de baan maar ook naast de baan zijn we positief." De tennissters spelen zowel enkel- als dubbelspel in de competitie en iedere overwinning levert één punt op.

Nootdorp

In de voorjaarscompetitie maakt de formatie van Koning grotendeels de dienst uit. Met 28 behaalde punten in zowel het enkel- als het dubbelspel heeft de ploeg nog geen wedstrijd verloren. De nummer twee van de competitie, KZTV, heeft tien punten minder dan de aanstaande kampioen.

Zondag komt de nummer drie, Nootdorp, op bezoek. Koning: "Ik denk dat het een goed team is dat ook resultaten heeft behaald, maar ze hebben ook punten laten liggen. We gaan dit met veel plezier tegemoet."

Barbecue

Hoewel Bargeres nog kampioen moet worden, durft Niloufar al vooruit te blikken op een mogelijk feest. "Ik denk dat we het hier op de club goed gaan vieren. We hadden het ook al over een gezamenlijke barbecue met alle ouders die hebben meegeholpen." Maar voordat het zover is, moet er dit weekend dus minimaal drie keer gewonnen worden.