Marja werd op haar 52e model: Ze hadden oma’s nodig

Een aantal jaar terug waren Mulder en haar man aanwezig op een beurs. “Mijn man stond bij een stand waar ik geen bal snapte, dus ik liep verder”, vertelt Mulder. Even later werd ze aangesproken door iemand van een castingbureau. “Ik had echt zoiets van; waar hangt de verborgen camera?” De volgende dag werd Mulder al gebeld. “Ik had er zelf nooit aan gedacht hoor, om me op mijn 52e nog bij een castingbureau in te schrijven.”Als eerste kreeg ze de opdracht om te figureren in Amerikaanse film. “Die werd helaas niet in Hollywood opgenomen, maar gewoon in Haarlem. Maar dat was een hele leuke ervaring. Ik heb die hele dag op een filmset rondgelopen.”Mulder werkte destijds er nog naast. De opdrachten die ze aan kon nemen vond ze bijzondere opdrachten. “Ik vond het ook heel erg leuke opdrachten. Je ontmoet allemaal leuke mensen, je wordt in de watten gelegd met heerlijk eten en visagie.”Volgens haar castingbureau bevond Mulder zich destijds in een periode waar veel seniorenmodellen nodig waren. “Er zou een heleboel op me af komen. Ze hadden oma’s nodig.”Het leukste dat Mulder meegemaakt heeft, was op een trein in België. “De stylist wilde nog even mijn haar doen, maar er was geen stopcontact meer. We hebben toen mijn haar gedaan in de cabine van de machinist”, vertelt ze.Dat Mulder het zo goed doet, is volgens haar geen toeval. “Ik heb natuurlijk een stralende lach, maar ik kan ook acteren. Dat vinden producenten wel fijn”, vertelt ze. Mulder heeft een achtergrond in toneel. “Vooral als het model tekst heeft tijdens een campagne is dat handig.”Inmiddels zit Marja Mulder al veertien jaar in het vak. “Ik ga door zolang ze me nog willen hebben”, zegt ze.