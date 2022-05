COA overlegt met Defensie over vervoer vanuit Ter Apel

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) overlegt vandaag met Defensie over de inzet van chauffeurs en eventueel ook materieel om asielzoekers vanuit Ter Apel naar crisisnoodopvangcentra te brengen. Het komt de laatste tijd geregeld voor dat vluchtelingen voor wie geen plaats meer is in Ter Apel niet naar een andere opvanglocatie kunnen, omdat er geen vervoer voor hen is.

Afgelopen nacht hebben elf mensen de nacht doorgebracht op een stoel in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND in Ter Apel, aldus een woordvoerder van het COA. Dat zouden er eerst nog veel meer zijn, maar de gemeente Roosendaal stuurde gisteravond laat een bus om vijftig asielzoekers op te halen. Vijftig andere asielzoekers voor wie in de centrale aanmeldlocatie geen plaats meer was zijn naar Beuningen in Gelderland gebracht.

Geen buschauffeurs

Het COA heeft volgens de woordvoerder afspraken over vervoer met een busmaatschappij, maar het probleem is dat er geen chauffeurs zijn. De branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer KNV) luidde daar gisteren al de noodklok over. Volgens KNV zijn veel oudere chauffeurs in de coronaperiode gestopt en niet meer teruggekomen. Het COA hoorde pas gisteravond dat er plaats was in de crisisnoodopvang in Roosendaal en toen was er geen chauffeur meer te vinden.