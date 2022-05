Geen alternatieve zoeklocatie voor als het misgaat in Kloosterveen

Het college van Assen hoeft niet op stel en sprong op zoek naar andere bouwlocaties in en om de stad als alternatief voor uitbreiding van Kloosterveen. Een motie van D66, GroenLinks, PvdA en 50PLUS, om een zoeklocatie achter de hand te hebben, is vanavond in de gemeenteraad weggestemd.

De vier partijen zijn bang dat nog eens 2.500 woningen bijbouwen in Kloosterveen, wat in de planning staat, spaak loopt doordat er problemen spelen met stikstof en foerageergebieden voor beschermde ganzen en zwanen van het Fochteloërveen. De oprukkende huizen van Assen brengen de voederplekken in gevaar, en dat moet gerepareerd worden, zo is uit nader onderzoek gebleken. Zonder compensatie geen huizen.

Te groot risico

Het college wil ondertussen voor 350.000 euro de woonwijk Kloosterveen sneller doorontwikkelen. Vooral omdat omdat er een grote woningbehoefte is. Maar nu er rond dit gebied problemen zijn, vinden de vier partijen het een te groot risico om alleen de focus op Kloosterveen te houden. In de motie eisten ze dat er voor september alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden op tafel liggen voor de bouw van 2.000 huizen elders in Assen.

Maar de andere partijen vinden de motie onnodig. Stadspartij PLOP noemt het doemscenario van de vier 'een slag in de lucht'. "Ambtelijke tijd is een kostbaar goed en daarom moet je niet bezig met een wat als-scenario", aldus fractievoorzitter Henk Santing. Ook ChristenUnie, Assen Centraal, VVD en SP willen de focus houden op Kloosterveen, ondanks de problemen die er spelen. "We vertrouwen erop dat we Kloosterveen verder kunnen uitbreiden."

Eind dit jaar nog geen duidelijkheid

Wethouder Karin Dekker verwacht niet dat er eind dit jaar al duidelijkheid is over het compenseren van de natuurschade voor 500 huizen in Kloosterakker. Vervolgens is dan ook de vraag hoe en of de volgende 2.000 woningen gebouwd kunnen worden.

Dekker: "Ik denk dat het toch iets meer tijd in beslag neemt. We zijn druk bezig met de provincie. Er komt een plan van aanpak, en daarover moeten we overeenstemming bereiken met de natuurclubs. Dat kost even tijd, en dan moet er een natuurvergunning verleend worden. En ook daar kan bezwaar tegen gemaakt worden." Ook al loopt Assen een risico, ondertussen moet er volgens Dekker wel gewerkt worden aan het verdere ontwikkelingsplan van Kloosterveen, om tempo te maken.

'Nieuwbouw essentieel'

D66-fractievoorzitter Adinda Bornkamp, die de komende maanden graag een zoektocht had gewild naar alternatieve bouwlocaties, wijst erop dat Assen zich niet kan permitteren dat Kloosterveen vertraagt of stukloopt. "De druk op de woningmarkt in Assen is groot en toekomstige nieuwbouw is essentieel om die druk te verminderen. "