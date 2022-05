Vijf verdachten drugslijn Brazilië ondertekenen deal OM en willen wel drie jaar zitten

Vijf mannen die verdacht worden van het opzetten van een cocaïnelijn tussen Emmen en Brazilië hebben een overeenkomst met het Openbaar Ministerie (OM) ondertekend, waardoor hun proces versneld kan worden afgedaan. Zij hebben getekend voor een celstraf van drie jaar, waarbij zij afzien van hun verweer, hun onderzoekswensen (zoals het horen van getuigen) en mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Dinsdag 31 mei beslist de rechtbank in Assen of die deal door kan gaan of niet.

De bedoeling is het versneld afdoen van deze zaak, die anders jaren kan gaan duren. Als de rechtbank een streep door deze deal zet, dan worden de zaken alsnog inhoudelijk behandeld, net zoals de zaken van de drie verdachten die niet hebben ondertekend.

Dit onderhandelen tussen justitie en de verdachten (met hun advocaten) voordat het inhoudelijke proces begint, is in Nederland bijzonder. Eerder werd in Limburg een zaak op deze manier afgehandeld, een zaak in Rotterdam volgde spoedig daarna.

Overvallen

In december kondigde het OM tijdens een tussentijdse zitting in deze cocaïnelijnzaak deze constructie aan. De rechters voelden zich toen overvallen, maar wilden de deur niet direct dichtslaan. Het mes snijdt immers aan twee kanten: de verdachten weten sneller waar zij aan toe zijn en er wordt flink bespaard op kostbare zittingstijd. De mannen uit onder meer Emmen, Utrecht en Amsterdam worden verweten dat zij deelnamen aan een criminele organisatie, met het doel om coke te importeren. De drugs werden verstopt tussen zakken zout en metaal. Volgens het OM had de groep contact met leveranciers in Zuid-Amerika.

Kofferbakmoord

De zaak kwam in 2018 toevallig bij justitie in beeld. Er was afluisterapparatuur opgehangen in het kantoor van de 53-jarige oud ijzerhandelaar Willem B. in Emmen. De apparatuur was opgehangen vanwege het onderzoek naar de moord op de 31-jarige Ralf Meinema. Het levenloze lichaam van de Klazienavener lag in 2017 in de kofferbak van zijn eigen auto. De wagen hing half in het Stieltjeskanaal bij Coevorden. De politie zocht in de kringen rondom B. en hoopte dat in dat kantoor over de moord werd gesproken. Uiteindelijk werd Hans O. uit Emmen voor de moord opgepakt. De rechtbank sprak de man vorig week vrij. Het OM ging in hoger beroep. B. is nooit verdachte geweest in deze zogeheten 'kofferbakmoord'.

Druif