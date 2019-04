Aannemer geluidswal Spier: Als het waar is dat constructie niet deugt, betalen we

Volgens wethouder Anique Snijders is de gemeente daarover in gesprek is met de aannemer. Aannemer Bouwhuis uit Beerzerveld zegt hierover: "Als het waar is dat het scherm niet goed is geconstrueerd, dan betalen we. En anders betaalt de gemeente."De aannemer heeft er zelf twijfels over dat de constructie niet deugt. "Wij zijn zelf nog steeds bezig met een onderzoek. En in een eerder onderzoek staat glashelder vermeld dat er sprake is geweest van vandalisme", aldus Bouwhuis.Na aangifte van vandalisme door zowel de gemeente als de aannemer heeft de politie onderzocht of er sprake is van een misdrijf. Een woordvoerder van de politie zegt over de uitkomst van dat onderzoek: "Dat is niet met zekerheid vast te stellen." De aannemer reageert hierop door te zeggen dat de politie geen verstand heeft van geluidswallen.De gemeente stelt nu dat de constructie niet goed is en dat dit los staat van het eventuele doorknippen van draden. In het rapport dat de gemeente heeft laten opstellen, staat dat de staafdiameters van de afstandhouders kleiner is dan de door gemeente geëiste 5mm. Ook al is de kwaliteit voldoende, de rekenwaarde van de trekkracht is kleiner dan waarmee standaard kan worden gerekend.Verder is de wal volgens de gemeente niet 'hufterproof' genoeg, want met een betonschaar is het draadstaal kapot te knippen. De gemeente had ook als eis gesteld dat het scherm honderd jaar zou moeten blijven staan en dat is volgens de wethouder duidelijk niet het geval.Dorpsbelangen is blij dat de wal na vier maanden nu eindelijk wordt hersteld. "Er is veel tijd verloren gegaan met het onderzoek naar de zogenaamde sabotage", zegt voorzitter Jan van der Heide. "Wij hadden deze uitkomst al verwacht. We zijn wel erg benieuwd hoe de herbouw nu in zijn werk gaat. Blijft het ontwerp hetzelfde? Wordt de oude eerst afgebroken?" Wethouder Snijders zegt dat dit aan de aannemer is. "We controleren of de hele geluidswal aan de door ons opgestelde eisen voldoet."Dorpsbelangen vraagt zich ook af hoe het zit met het toezicht. Want hoe kan de constructie niet deugen als de gemeente toezicht heeft op de bouw van de wal? Daarop zegt de wethouder: "Wij hebben die expertise niet in huis en hebben die ingehuurd. Ook met die partij zijn we in gesprek", aldus Snijders.De aannemer gaat er vanuit dat de geluidswal er binnen de gestelde termijn weer staat, namelijk voor begin augustus.