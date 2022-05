Ondernemers in Vledder helpen bij noodopvang asielzoekers

Druk overleg bij een groepje ondernemers uit Vledder deze ochtend. De bedrijven bespreken de taakverdeling bij de hulp aan asielzoekers. Want vanaf vanavond worden honderd asielzoekers opgevangen in sporthal De Spronk in Vledder. Het gaat om noodopvang van een week.

"Wat voor tijd zullen we aanhouden voor het ontbijt?", vraagt een van hen. Het wordt acht uur. Zes ondernemers regelen het eten en helpen bij de inrichting van de sporthal. Zij krijgen hiervoor een vergoeding van de gemeente, die deze kosten weer verhaalt op het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Snelle actie

"Wij als slagerij gaan de warme maaltijden verzorgen voor de mensen die hier komen. Het was kort dag, maar we gaan ons best doen om het allemaal goed te laten lukken", zegt Martijn Blum, bedrijfsleider van een slagerij.

Bedrijfsleider Fidel Seraus van een supermarkt in de buurt voegt toe: "Binnen een paar uur moesten we schakelen. Normaal heb ik mijn werk in de supermarkt, maar ik word nu helemaal vrijgemaakt om me hiervoor in te zetten."

Gistermiddag maakte de gemeente Westerveld bekend de sporthal voor een week beschikbaar te stellen. "Wij hebben gezegd: we liggen redelijk in de buurt van Ter Apel. En het is goed om te laten zien dat je als kleine gemeente ook asielzoekers op kan vangen. Dat kan in deze gemeente ook omdat je hier de medewerking krijgt van de inwoners", legt burgemeester Rikus Jager uit.

Den Haag aan zet

De burgemeester hoopt dat er gauw een structurele oplossing komt uit Den Haag. "Ik kan me voorstellen dat ze naast Ter Apel nog een tweede aanmeldlocatie realiseren in Nederland. Daar had staatssecretaris Eric van der Burg het al over. Ik hoop dat hij de knoop doorhakt en die tweede locatie op zo kort mogelijke termijn gaat openen."