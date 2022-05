Probleem in helft Drentse gemeenten: te ver reizen om te pinnen

Meer dan 5 kilometer moeten reizen om te pinnen bij een geldautomaat. Het komt in Drenthe veel vaker voor dan eigenlijk zou mogen volgens de norm. In de helft van de Drentse gemeenten woont een te groot deel van de inwoners te ver bij een geldautomaat vandaan.

Volgens de landelijke norm mag maximaal 0,24 procent van de bevolking hemelsbreed meer dan 5 kilometer van een automaat af wonen. Dat wordt in Drenthe bij lange na niet gehaald. In onze provincie wonen in totaal 7.223 mensen meer dan 5 kilometer bij een geldautomaat vandaan, dat is zo'n 1,5 procent van het aantal inwoners.

Dat blijkt uit gegevens van Geldmaat, die zijn opgevraagd door Omroep Gelderland . Geldmaat is een samenwerking van ABN AMRO, ING en Rabobank. Sinds 2019 heeft de organisatie, bekend van de kenmerkende gele geldautomaten met dezelfde naam, stapsgewijs de geldautomaten van deze banken overgenomen.

Noorden scoort slecht

Slechts in de twee andere noordelijke provincies is de bereikbaarheid van de Geldmaat nog minder goed voor elkaar. In Groningen woont bijna 1,7 procent van de inwoners meer dan 5 kilometer bij zo'n automaat vandaan, in Friesland is dat zelfs bijna 2,7 procent. Als enige provincies zitten Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant onder de landelijke norm. Gelderland en Limburg komen exact uit op de norm van 0,24 procent.

Midden-Drenthe

Wat gemeenten betreft is in Midden-Drenthe de bereikbaarheid van de geldautomaten het slechtst geregeld. Maar liefst 10,4 procent van de mensen in die gemeente woont verder dan 5 kilometer van een Geldmaat. Dat is niet alleen een dieptepunt voor Drenthe, maar zelfs voor heel Nederland. Want in geen enkele andere gemeente ligt het percentage hoger.

Naast Midden-Drenthe blijven in onze provincie ook Aa en Hunze (6,56), Westerveld (3,37) en Noordenveld (3,36) ver van de norm van 0,24 procent verwijderd. Ook Borger-Odoorn (0,57) en Coevorden (0,43) komen hoger uit.

Voldoende