Oud-Hijkenaar Henk Otten mogelijk uit bestuur FVD gezet door betaling aan zichzelf

Om die reden wilden de twee medebestuursleden, voorzitter Thierry Baudet en secretaris Rob Rooken, hem al weken uit het bestuur zetten. Dat meldt het NRC Otten zou geld hebben overgemaakt naar zijn eigen adviesbedrijf, zonder te overleggen met de andere bestuursleden. Dat bleek uit de boekhouding van de partij. Volgens de oud-Hijkenaar gaat het om een 'vergoeding voor bovenmatige uren'. Otten zelf zegt het bedrag na de confrontatie terug te hebben betaald omdat hij er geen discussie over wilde.Afgelopen dinsdag werd bekend dat Otten stopt als penningmeester van het bestuur van de politieke partij omdat hij fractievoorzitter zou worden in de Eerste Kamer. "Het was te veel werk om in je eentje te doen", zegt hij tegen het NRC. Wel wil Otten aanblijven in het bestuur. "Ik denk dat het essentieel is voor de partij dat ik in het bestuur blijf."Gisteren bleek dat de partij Otten ook had gevraagd terug te treden als medewerker van de Tweede Kamerfractie. Dat bleek uit een tweet van partijleider Thierry Baudet. "Het partijbestuur, waar ik zelf in zit, gaat helemaal niet over contracten van medewerkers van de Tweede Kamerfractie. Dat is een zaak van de Tweede Kamerleden", reageerde Otten.Een bestuurslid kan alleen geschorst of ontslagen worden door de algemene ledenvergadering, volgens de statuten van de partij. Dit kan pas als tweederde van de aanwezigen bij de vergadering voor het ontslag of de schorsing stemt. Ook moet minimaal tweederde van de leden van de partij bij de vergadering aanwezig zijn.