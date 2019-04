WMD op zoek naar verantwoordelijke miljoenenverlies Indonesië

Vandaag was voormalig directeur Karst Hoogsteen als eerste aan de beurt. Vijf uur lang zat hij in de bankjes van de rechtbank in Assen. Links zijn eigen twee advocaten, rechts twee advocaten van de WMD en tegenover ze de rechter. Hoogsteen moest antwoord geven op 45 vragen. Regelmatig moest hij aangeven dat hij het niet meer wist of dat hij de details niet goed voor ogen had. En op sommige vragen antwoordde hij heel resoluut.De WMD heeft in Indonesië miljoenen euro's verlies geleden. Geld dat werd geïnvesteerd en waarvan men dacht dat het met rente en aflossing terug zou komen. Dat gebeurde maar mondjesmaat.De steun aan Indonesië begon als vraag van minister van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking. Het Drentse waterbedrijf kreeg 12,5 miljoen euro subsidie. Het geld werd weggezet bij een speciale stichting SWOI onder leiding van de commissaris van de koning(in) van Drenthe. Eerst Relus ter Beek en later Jacques Tichelaar. De SWOI verstrekte leningen.De WMD nam een aandeel van 51 procent in vijf waterbedrijven. Per project werd vijftien jaar uitgetrokken. De eerste vijf jaar voor de opbouw, de tweede periode van vijf jaar voor het maken van winst en in de laatste vijf jaar zou de lening met rente worden afgelost. Maar de realiteit was nogal weerbarstig. Investeringen die op niets uit lopen, natuurrampen waardoor weer opnieuw begonnen moet worden en politieke achtergronden in Indonesië. "Vergeet niet dat we hier te maken hebben met een ontwikkelingsland", zo hield Hoogsteen de advocaat van de WMD en de rechtbank voor. "Daar loopt het anders en loop je ook risico."Inmiddels heeft de WMD afscheid genomen van de activiteiten in Indonesië. Op de balans is tenminste dertien miljoen euro afgeboekt. En het geld dat is geïnvesteerd zien ze niet meer terug. "Het is jammer dat men is gestopt met de Indonesische bedrijven. Dan was er meer geld terug gekomen. Ze waren al begonnen met terugbetalen."Voor de advocaten van de WMD is van belang om de rol van de voormalig directeur in het verlies vast te stellen. Heeft hij zich wel gehouden aan de investeringsregels die gelden binnen de WMD of is er sprake van onbehoorlijk bestuur? En heeft hij wel openheid van zaken gegeven richting de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen? Hoogsteen vind van wel. Bestuurders gingen ook mee naar Indonesië om de projecten te bekijken. Voorzitter Sipke Swierstra van de Raad van Commissarissen bijvoorbeeld en commissarissen van de koning(in) als Relus ter Beek en Jacques Tichelaar gingen mee. "Ze waren ook in Indonesië voor de ondertekening van de contracten."Of er ook goed gekeken is naar het risicoprofiel, vroeg de advocaat van de WMD. "En heeft u daar wel een goeie inschatting van gemaakt?" Volgens Hoogsteen is die discussie zo rond 2003 opgestart. "Er is een risicoprofiel opgesteld van 3,5 miljoen euro. Daarover is ook gecommuniceerd met de Raad van Commissarissen. De WMD moest binnen dit risico blijven.Hoogsteen had daar vertrouwen in. "Je hebt voortdurend zorg en afhankelijk van de ontwikkeling van bedrijven nemen die toe of af. Ik heb de samenwerking voortgezet. Dat zegt genoeg over vertrouwen. Er was een afspraak met lokale bedrijven over terugbetaling. Ik weet niet of een bedrijf volgens contract alles heeft terugbetaald."Maar in 2006 kwam er discussie over dit risicoprofiel. Het opstarten van de waterbedrijven had meer tijd nodig. En meer kapitaal. Daarmee werd het risico voor de WMD ook hoger. De stichting SWOI sloot een lening af van zes miljoen euro. De WMD stond garant als het mis zou gaan. De Raad van Commissarissen, de accountant en de financiële afdeling van de WMD hebben dit volgens Hoogsteen samen besloten.Uiteindelijk bleken de vijf partnerbedrijven in Indonesië de leningen niet terug te kunnen betalen. Rente werd meerdere malen kwijtgescholden. En het risico voor de WMD liep op. De uitkomst is inmiddels bekend. De WMD heeft zich teruggetrokken uit Indonesië, heeft alle niet-wateractiviteiten afgestoten en houdt zich nu weer vooral bezig met drinkwater. Directeur Karst Hoogsteen moest eerder gedwongen afscheid nemen en zijn financiële man is, na jaren te hebben gewerkt bij de WMD, daarna ook vertrokken. Er is inmiddels een nieuwe directeur en een nieuwe Raad van Commissarissen.Samen met juristen kijkt de WMD nu wie er precies wist van de grote risico's en of ze ook verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de miljoenenverliezen. Karst Hoogsteen was de eerste in rij die onder ede is gehoord. In mei volgen twee accountants van PWC. En daarna worden ook nog drie voormalige commissarissen gehoord. Uiteindelijk zal de WMD een besluit moeten nemen of ze genoeg munitie hebben om betrokkenen van toen aansprakelijk te stellen voor de verloren miljoenen. Maar zover is het nog niet.Projecten in Indonesië verlopen vaak moeizaam. Ook de invloed van de politiek is groot. Zo was te zien in een reportage op TV Drenthe in 2009.