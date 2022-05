60 asielzoekers protesteren in Expo Assen

Zo'n 60 asielzoekers in de Expo Assen zijn in protest. Volgens de groep is de locatie niet geschikt voor de tijdelijke opvang en de asielzoekers vinden de situatie niet humaan. Daarnaast vinden ze het te lang duren, voordat ze iets van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) horen over hun status. Vanaf morgen wil de groep in hongerstaking.

De asielzoekers noemen het protest zelf vandaag een sit-in. Morgen willen ze dus een stap verder gaan met de hongerstaking.

In de voormalige TT Hall worden vijfhonderd asielzoekers opgevangen, ze blijven daar tot uiterlijk 31 augustus. Sinds vorig jaar november fungeert de hal als tijdelijke opvang voor asielzoekers, voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De Expo zou tot 31 maart in gebruik zijn, maar in maart werd de termijn verlengd tot eind augustus.

COA heeft geen optie

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) laat weten niets te kunnen bieden. "Noodopvang is ook niet iets waar wij op zitten te wachten", laat een woordvoerder weten. Al maanden zijn er te weinig opvangplekken voor asielzoekers, waardoor noodopvang nodig is. "Als er een gemeente in gesprek wil met ons over een vaste locatie, dan zijn wij er bij wijze van spreken gisteren al. Veel mensen, ook in de opvang, kennen de situatie waar wij in zitten."

Bij het COA treden de hongerstakings-protocollen in werking, als de asielzoekers daadwerkelijk in hongerstaking gaan. Dan worden ze in de gaten gehouden en gecontroleerd of medisch alles in orde is. "Het is hun goed recht om in hongerstaking te gaan. Ik weet alleen niet of het wat oplost", zegt de woordvoerder. Dat er soms noodgrepen worden gedaan om aandacht voor hun zaak te krijgen, snappen ze bij het COA heel goed. "We hebben heel veel respect voor de bewoners. Houd het maar eens zo lang vol. Je hebt zoveel geduld nodig, maar op een gegeven moment is het op."

Het COA wijst er ook nog op dat de overspannen huizenmarkt onderdeel van het probleem is. Door een tekort aan woningen kunnen statushouders (mensen die in Nederland mogen blijven wonen) asielzoekerscentra niet verlaten, waardoor zij plekken bezetten voor nieuwe asielzoekers.