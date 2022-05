Ondernemers Meppel blij met nieuwe Prinsengracht: 'Hoge hakken kunnen weer aan'

Het glas wordt geheven op de Prinsengracht in Meppel, want de straat kan weer geopend worden na een ingrijpende renovatie. Drie maanden was de belangrijke verkeersader dicht, maar morgen vanaf 16.00 uur is de straat weer bereikbaar voor verkeer. De lokale ondernemers zijn blij met 'hun' nieuwe Prinsengracht.

Het centrum van Meppel stond sinds maart vol met omleidingsborden. Dat is vanaf morgen verleden tijd. "Wekenlang was het hier één grote ravage", zegt Mustapha El Barbari. Hij heeft een sportschool aan de Prinsengracht. "Maar het was de ravage waard, de nieuwe straat is een grote verbetering. Ik vind het een nette uitstraling hebben en het is een stuk veiliger. Vooral in de zomermaanden zag ik hier een hoop oudere dames struikelen vanwege boomwortels die in het wild groeiden. Dat zal nu verleden tijd zijn."

Veel groen

Zijn buurvrouw Jenny Westerhof van restaurant De Tipbrug is het met El Barbari eens. Ze noemt het een grote verbetering dat de straat nu weer egaal is. "De hoge hakken en pumps kunnen weer uit de kast, want de Prinsengracht is weer strak", zegt ze met een lach. "Er is hard gewerkt en het resultaat mag er zijn met mooie bankjes en een nieuwe bushalte. Dit is toch de toegangspoort van het centrum en daarmee een belangrijke plek."

Collega-horecaondernemer Jaap de Boer van Herberg 't Plein is ook blij met de renovatie. Zijn restaurant zit op de kruising van het Prinsenplein en de Prinsengracht. "Het is fantastisch geworden", zegt De Boer. "Het is overzichtelijk en er is veel groen. Dat creëert ruimte en zorgt voor een rustig straatbeeld. Ik ben hier heel erg blij mee. Het heeft wat lang geduurd en dat scheelt ons een hoge omzet, want deze operatie zorgde voor veel verkeersproblemen in de stad. Daardoor nam het aantal passanten enorm af en dat kost ons klanten."

Hardloopwedstrijd

Toch vindt De Boer het de opoffering waard. "De nieuwe uitstraling zal mij en alle ondernemers hier omheen een 'boost' geven. Als de omgeving al mooi is hoef je alleen nog je eigen zaak goed aan te kleden en je bent al aansprekend."