Koninklijke Militaire Kapel kijkt uit naar Jubileumconcert

Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso is het oudste orkest binnen de krijgsmacht, legde ook Majoor Botma eerder uit in de uitzending van Drenthe Toen. Het orkest gaat terug naar 1819. Sinds die tijd is er een hoop veranderd. "Een orkest als dit is in 1819 opgericht en toen was het niet meer dan een paar trommeltjes, een paar fluitjes en eigenlijk vanaf eind 1800 krijg je de bezetting zoals we die nu hebben", legt trombonist Patrick van den Hoeve uit Assen uit.Van den Hoeve speelt al 23 jaar bij het orkest en heeft het ook in de afgelopen jaren zien veranderen. "We hebben gespeeld met rappers, we hebben lasershows gehad, bij sensorcity Assen destijds daar mee opgetreden. We hebben een denktank in het orkest die eigenlijk daar heel erg mee bezig zijn. Ook om voor jezelf gewoon fris te blijven. We willen niet altijd alleen maar het ouderwetse gedoe blijven doen, ook gewoon een keertje iets nieuws durven. Dat is het artistieke gedeelte, het ceremoniële gedeelte dat is nog precies zo zoals het ongeveer in 1819 werd omschreven."Dat komt ook door een wet waarin het militaire leger is vastgelegd. Daarin staat bepaalde ceremoniën moeten worden ondersteund met militaire muziek. "Dat is een stukje bestaansrecht van ons. Anders had defensie waarschijnlijk niet meer zulke orkesten gehad. Dat is heel erg belangrijk voor ons."Bij het concert vandaag komt een mix van oud en van nieuw en van klassiek en lichte muziekstukken aan bod. Arnold Span, de stafdirigent van het orkest is daar erg blij mee. "We hebben uiteindelijk ook het vak geleerd om mooie muziek te spelen. Af en toe laten horen wat we nog meer kunnen naast ceremoniële muziek, dat is wel fijn."Van den Hoeve vindt het daarnaast ook erg fijn dat het orkest helemaal op de voorgrond treedt. "Het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Soms kom je op ceremonies zoals herdenkingen waar je liever niet bij wilt zijn. Maar bij andere ceremoniën ben je het middelpunt. Dan moet je je moment ook pakken. En dat gaan we vandaag zeker doen."Met Pinksteren zendt RTV Drenthe het jubileumconcert uit.