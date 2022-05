Bouwstop voor huurwoningen in Angelslo door boze bewoner én huismus

In de Emmer wijk Angelslo ligt het groot onderhoud aan bijna 200 huurwoningen van Lefier momenteel stil. Een bewoner, Leon ('liever geen achternaam'), heeft met behulp van de huismus en de spreeuw een bouwstop weten te realiseren.

Zijn reden daarvoor? Onenigheid over het verwijderen van de overkapping aan de achterzijde van zijn woning. "Het is een principekwestie", zegt hij.

Woningcorporatie Lefier startte ongeveer anderhalf maand geleden met planmatig onderhoud, dat onder meer schilderwerk, asbestsanering en plaatsing van zonnepanelen behelst. In totaal gaat het om 182 woningen aan de Torflang, De Dillen, de Veldlaan en de Leemkoelen. Verschillende inwoners hebben een overkapping tegen de achterzijde van hun woning. Zo ook Leon, die hem twee jaar geleden zelf heeft laten plaatsen. Van daaruit kan hij zijn vogels bewonderen die zich in de kooi aan de andere zijde van zijn tuin bevinden.

Geen vergunning, wel gedoogd

Voor de overkapping heeft hij geen vergunning, maar Lefier gedoogde het. Net als bij diverse buren in hetzelfde woonblok. "Het was geen punt, zolang je de woning maar weer in oorspronkelijke staat oplevert als je weer verhuisd", zegt Leon.

Voor schilderwerkzaamheden aan de buitenzijde wilde Lefier steigers plaatsen om ook de kozijnen van de bovenste ramen mee te pakken. Het gevolg: de overkapping moest weg. Leon zag liever een andere oplossing. "Het afbreken en het opnieuw opbouwen is een behoorlijke klus."

Volgens hem wordt in overleg met Lefier een tussenoplossing bedacht: de corporatie zou een soort torentje plaatsen voor de overkapping. Vanuit die toren zouden de schilderwerkzaamheden gedaan kunnen worden. Een oplossing waar Leon zich wel in kon vinden.

'Ze wisten van niets'

"Maar toen ze hier kwamen, vertelden ze me dat het torentje er niet zou komen. Sterker nog, ze beweerden dat die afspraak nooit was gemaakt. Ze wisten van niets. Ik zou gelogen hebben en het zomaar hebben verzonnen. Echt niet! Daar hebben we gewoon afspraken over gemaakt", verklaart de vogelliefhebber.

Het kwam er op neer dat Leon de overkapping moest verwijderen. Anders zou er gekeken worden of naar mogelijke juridische stappen, kreeg hij naar eigen zeggen te horen.

Wraakactie?

Als de woningcorporatie zo op de regeltjes wijst, dan kan dat omgekeerd ook, dacht hij bij zichzelf. "Ik ben nagegaan of de werkwijze van Lefier wel goed in elkaar steekt." Na enig onderzoek ontdekte hij tot zijn verrassing dat huismussen en spreeuwen beschermde diersoorten zijn.

"Beide vogels vliegen hier volop rond", aldus Leon. "Dus ik belde met de Vogelbescherming en vroeg naar de regelgeving. Zij vertelden me in dit soort gevallen er eerst onderzoek en een vergunning nodig is." Navraag bij de provincie leerde hem dat dit niet is gebeurd. "Gisteren rond 15.00 uur werd er een bouwstop ingesteld", vertelt Leon. Sindsdien staan de nog aanwezige bouwsteigers er verlaten bij.

Boze buren

Een soort wraakactie? "Misschien wel." Leon houdt er rekening mee dat de overkapping alsnog weg moet. "Maar het is een principekwestie", vindt hij. "Dat de hele situatie vervelend is voor de andere buren, kan ik begrijpen. Maar het schort hier aan goede communicatie."

De buren reageren wisselend op de actie van Leon. Henriette en Romy, die in hetzelfde blok wonen, tonen begrip. Ook zij hebben een overkapping en ook zij waren in de veronderstelling dat die torens er zouden komen. "En als de juiste vergunningen niet zijn verleend, dan is het logisch dat er een bouwstop komt", vinden beide. "Als Lefier in hun aankondigingen duidelijker was geweest over die overkappingen, dan was er waarschijnlijk geen probleem geweest."

Ria en Wim, die iets verderop wonen, zijn juist boos over de bouwstop. "Onze buurman heeft een conflict met Lefier en dat is nu op de spits gedreven", zegt Ria. "De renovatie ligt nu helemaal stil, het zonnescherm kan niet omlaag en er is geen ruimte voor de loungeset buiten. Ik bedoel, het is maar voor een week. Waar doet hij zo moeilijk over." Wim is nog stelliger: "Lefier is hier de baas. Als zij zeggen dat die overkappingen weg moeten, dan moeten ze weg. Hij ligt gewoon dwars omdat hij zijn zin niet krijgt."

Geen langdurige vertraging

Een woordvoerder van Lefier, Gijs Bosman, bevestigt de bouwstop die sinds gisteren is ingesteld. "Dat hebben we uit voorzorg gedaan. We hebben onze ecoloog inmiddels poolshoogte laten nemen en onze bevindingen doorgegeven aan de provincie." Bosman verwacht geen langdurige vertraging. "Onze verwachting is dat we binnen enkele dagen de werkzaamheden weer kunnen hervatten."

Volgens hem worden alle onderhouds- en renovatieklussen van tevoren doorgelicht door een ecoloog. "Zo weten we van tevoren welke maatregelen of vergunningen er nodig zijn." In dit geval was dat niet noodzakelijk, aldus Bosman. "De steigers staan het vliegpatroon van de vogels niet in de weg. Het werk is van korte duur, dus aanwezige nesten worden niet verstoord." Mocht het alsnog noodzakelijk zijn een papiertje aan te vragen, dan is er volgens de woordvoerder geen man overboord. "Ook in dat geval zijn we slechts enkele dagen extra onderweg."