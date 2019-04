Verdachte moord op Marcel Hoogerbrugge voor Britse rechter

De vrouw werd op 29 augustus afgelopen jaar in haar huidige woonplaats Londen opgepakt voor de moord in december 2017. Sindsdien zit ze daar in voorarrest. Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland en de politie willen haar naar Nederland halen, maar dat is nog niet gelukt, omdat E. zich verzet tegen de uitlevering.Omdat de vrouw nog steeds in Groot-Brittannië is, heeft de recherche haar nog niet kunnen verhoren over de moordzaak. Zolang ze niet in Nederland is, willen de politie en het OM ook niks zeggen over de zaak. Waarom de uitleveringsprocedure zolang duurt, is onduidelijk. Volgens haar Britse advocaat, die niet met zijn naam in de publiciteit wil, is het niet ongebruikelijk: "Het kan een aantal maanden duren."Hij wil voorafgaand aan de zitting niks over zijn cliënte zeggen. Tijdens een eerdere korte zitting begin deze maand, bleek volgens Dagblad van het Noorden dat de vrouw in hongerstaking was gegaan . E. volgde de zitting toen op afstand vanuit de gevangenis via een videoverbinding. Vandaag is ze naar verwachting zelf in de rechtszaal in Londen.In principe levert Groot-Brittannië onderdanen die verdacht worden van misdrijven uit aan Nederland. De vraag is daarom of het verzet van E. veel zin heeft. Mogelijk beslist de rechtbank vandaag al over haar uitlevering, maar het komt ook voor dat de Londense rechtbank over twee weken uitspraak doet.E. woont al een aantal jaren in Londen. Tien jaar geleden had ze korte tijd een Arabische supermarkt in Hoogeveen. Marcel Hoogerbrugge was er klant. Volgens ingewijden waren de twee bevriend en bezocht E. Hoogerbrugge en andere bekenden in Hoogeveen ook geregeld nadat ze was geëmigreerd naar Londen.De 47-jarige vrouw is geboren in Soedan, woonde een tijd lang in Egypte en is als vluchteling in Hoogeveen beland. Oud-burgemeester Willem Urlings ving haar op. Ze kwam met haar zoontje naar Hoogeveen. Wanneer ze precies is geëmigreerd naar Londen, is onduidelijk.Hoogerbrugges lichaam werd op 20 december 2017 gevonden in zijn bovenwoning aan de Dr. Anton Philipsstraat. Zijn ouders hadden al een paar dagen niks van hem gehoord en maakten zich zorgen. Zij vonden het lichaam van hun boomlange zoon (49) in zijn bed. Hij bleek door grof geweld om te zijn gebracht.Omdat de oud-militair sinds zijn vertrek bij Defensie in 2004 geen werk meer had en een teruggetrokken leven leidde, had de politie lange tijd veel om moeite duidelijkheid te krijgen over de moord. Het leek er wel al snel op dat hij de dader zelf had binnengelaten, omdat de deur niet was opengebroken. Dat bracht de politie naar buiten in een aflevering van het tv-programma Opsporing Verzocht. In totaal werd vorig jaar drie keer aandacht besteed aan de zaak. Hoe politie en justitie uiteindelijk Hala E. op het spoor zijn gekomen, willen ze niet bekendmaken.RTV Drenthe is vanmiddag bij de rechtszaak in Londen. Die zal vooral gaan over de uitlevering en niet over de moord. De rechter wil de vrouw ook horen over waarom ze in hongerstaking is gegaan.