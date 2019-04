Kersverse Ajax-doelman en Dick Lukkien in Rood Wit TV

De uitzending van FC Emmen Rood Wit TV

Scherpen vertelt in de uitzending dat hij trots is op de overgang en dat hij heel bewust een vierjarig contract heeft getekend. De doelman, die met naar alle waarschijnlijkheid 34 eredivisieduels op zijn cv naar de Amsterdamse club verkast, sluit na de zomer aan bij de eerste selectie. "Ik zal mijn duels voornamelijk keepen in Jong Ajax en misschien beker- en oefenwedstrijden in de hoofdmacht."Ook gaan we vanzelfsprekend 'koffieDick-kijken' met de hoofdtrainer van FC Emmen. We bezoeken Dick Lukkien in Veendam, op het veld van DWZ omdat de selectie van de Drentse club een paar dagen vrij is. "Ik heb de spelers gezegd dat ze hun hoofd leeg moeten maken en moeten genieten van het gezin."