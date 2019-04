Deksteen van Hunebed D14 bij Eexterhalte er afgevallen

"We weten niet zeker hoe dit is gebeurd", vertelt Teddy Bezuijen van het Drentse Landschap. "Dit is niet vanzelf gebeurt. Het kan wel zijn dat op het hunebed is geklommen.""Voor nu is het vooral belangrijk om te onderzoeken hoe het hunebed gerepareerd kan worden." In de jaren negentig is het hunebed gerestaureerd. Waarschijnlijk zijn de pinnen in de steen afkomstig van die restauratie, vertelt Bezuijen. "We weten niet precies hoe het hunebed toen is gerestaureerd en wat er precies is gebeurd. Het hunebed was toen nog niet in ons beheer."Wordt er dan geen aangifte gedaan? Daar heeft Bezuijen nog wel even over getwijfeld. "Het is lastig te bewijzen hoe de steen van het hunebed is gekomen. We willen ons eerst focussen op de reparatie van het monument."