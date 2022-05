Defensie onderzoekt in Havelte pantservoertuigen op waterstof

"Als je kijkt naar de situatie in de wereld op dit moment dan komen veel conflicten voort uit vragen over energie: het energieverbruik en de beschikbaarheid van energie", legt kolonel Erik Ensing van het ministerie van Defensie uit. "Ten tweede hebben we natuurlijk te maken met doelstellingen uit verschillende milieuverdragen. We willen minder afhankelijk zijn van vervuilende energie en op die manier ook ons steentje bijdragen."

In 2050 wil Defensie 70 procent minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Het ministerie van Defensie richt zich daarom aan de ene kant op het verduurzamen van gebouwen, aan de andere kant op mobiliteit en groene energie. Daarbij wordt naar de voertuigen gekeken. En daar heeft Defensie er nogal wat van. Ensing: "Defensie is potentieel een heel vervuilende organisatie: oorlogen zijn per definitie niet goed voor het milieu. Maar we proberen dat zo schoon mogelijk te doen."

Een gevechtsvoertuig op waterstof, is dat dan de toekomst? "Dat is een van de mogelijkheden die we nu aan het bekijken zijn", legt Ensing uit. "We hebben nu tien burgervoertuigen die op waterstof rijden van en naar de kazernes. We gaan kijken: wat is het effect ervan? Bevalt het? Wat zijn de kosten? Als dat op die manier goed werkt gaan we ook kijken of we het kunnen toepassen bij onze zwaardere operationele voertuigen."