Bij een bedrijfsloods aan de Drentse Poort in Nieuw-Buinen is brand uitgebroken. Omstanders zeggen luide knallen vanuit het gebouw te hebben gehoord.

De brandweerkorpsen van 2e Exloërmond, Stadskanaal en Borger zijn opgeroepen om het vuur te bestrijden. Uit de loods komen zwarte rookpluimen. De straat is voorlopig afgesloten.

In de loods zit een bedrijf dat is gespecialiseerd in hottubs.