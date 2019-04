Brandweer bekogeld met bierflesjes tijdens blussen paasvuur Erica

Dat bevestigt burgemeester Eric van Oosterhout na vragen van raadslid Jenneke Ensink van LEF!. "Ik heb gehoord dat zij met bierflesjes bekogeld zijn. Dat is natuurlijk heel kwalijk", aldus Ensink.Van Oosterhout: "Er is inderdaad met bierflesjes gegooid. Daarom heeft het ook even geduurd voordat we ertoe over gingen om de brand te blussen."Van Oosterhout is niet te spreken over het gooien van de bierflesjes. "Ik weet niet hoe groot die omvang was. Maar het deugt natuurlijk niet. Of het één flesje was of tien flesjes. Dat maakt niet uit. Het is schandalig. Geen enkele burgemeester wordt daar blij van."Het paasvuur aan de Verlengde Vaart in Erica bedreigde een naastgelegen bungalowpark. Daarom werden zes huisjes ontruimd Bezoekers moesten van de hulpdiensten het terrein bij het paasvuur uiteindelijk verlaten . De brandweer heeft vervolgens het vuur geblust . Van Oosterhout was zelf bij het vuur aanwezig. "Laat ik het zo zeggen: daar werd geen karnemelk gedronken."Er waren honderden jongeren bij het vuur aanwezig. "Er hing een sfeertje van: kom niet aan mijn paasvuur. De organisatie heeft daar goed gehandeld. We hebben eerst het vuur veilig gesteld met een waterscherm. Toen zijn langzamerhand de jongeren weggestuurd."Volgens Van Oosterhout wordt het lastig om de daders op te sporen. "Het was donker. Ik ben bang dat we de jongeren niet te pakken krijgen."Momenteel wordt er gewerkt aan evaluatie. De burgemeester verwacht dat deze over enkele weken klaar is.