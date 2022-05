Twee nieuwe wethouders in gemeente Westerveld

Duurzaam Sterk Westerveld (DSW), VVD en CDA hebben een akkoord bereikt over een samenwerking voor de komende vier jaar. Wethouder Henk Doeven uit Wapserveen keert voor DSW terug in het college van burgemeester en wethouders, VVD en CDA dragen een nieuwe naam voor.

Meppeler Roel Vedder wordt door de VVD naar voren geschoven. Hij was van 2012 en 2014 VVD-raadslid in Westerveld en tevens voorzitter van de lokale afdeling. Klaas Smidt, de afgelopen jaren VVD-wethouder, liet al voor de verkiezingen weten niet terug te keren.

Het CDA keert na vier jaar afwezigheid terug in het college. Jacob Boonstra uit Haren wordt voorgedragen als wethouder, hij was eerder al enkele jaren werkzaam op het gemeentehuis in Diever als financieel adviseur. De partijen willen de voorgedragen wethouders tijdens een extra raadsvergadering op 8 juni installeren.

Samen hebben de drie partijen negen van de zeventien zetels in de gemeenteraad. D66 was aanvankelijk ook in beeld als collegepartij, maar de partij haakte tijdens de onderhandelingen af. Op 31 mei wordt het coalitieakkoord gepresenteerd in de raadszaal. Formateur Roelof Martens heeft de partijen aangeraden om een aantal thema's in een raadsagenda uit te werken.