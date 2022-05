Yvonne Turenhout moet kar trekken voor PvdA tijdens Provinciale Statenverkiezingen

Directeur-bestuurder Yvonne Turenhout van kenniscentrum CMO STAMM is in beeld om lijsttrekker te worden voor de PvdA tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar. Op 18 juni moeten de leden haar voordracht definitief maken.

Turenhout groeide op in de Bollenstreek en studeerde aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Als judoka werd ze Nederlands Kampioen en na haar studie bleef ze zich richten op sport. Ze werkte bij sportkoepel NOC*NSF.

Inmiddels woont Turenhout 30 jaar in Drenthe. In 2007 werd ze directeur van het provinciale emancipatieadviesbureau Enova. Sinds 2009 is Turenhout directeur-bestuurder van het kenniscentrum CMO STAMM. Het centrum adviseert gemeenten en instellingen over allerlei sociale- en welzijnskwesties.