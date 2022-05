Beweegdorp Norg hoopt door te kunnen met pilot sportinstructeurs

Terwijl sportcoaches onder druk staan vanwege de financiële positie van Drentse gemeenten, lopen er in Norg dagelijks drie sportinstructeurs rond. Al twee jaar lang maken zij deel uit van een proef, op kosten van het Rijk. En dat bevalt tot dusverre uitstekend, zegt instructeur Jannes Siegers. "Je hoort het van de ouders, de kinderen en de verenigingen: iedereen is enthousiast."

Deze week besloot de gemeente Noordenveld een vaste subsidie op te nemen in de begroting voor Stichting Beweegdorp Norg en Peize in Beweging. De stichtingen stellen zich als doel om hun dorpen sportiever en vitaler te krijgen. "Of we erop hadden gerekend? Nou, vooral heel erg gehoopt", zegt Afien Auwema van Beweegdorp Norg.

Breed scala

Al sinds 2011 timmert de stichting in Norg en omstreken aan de weg. "Voorheen kregen we subsidie voor wat toen een 'sportdorp' werd genoemd. Maar bewegen is meer dan sport alleen, dus vonden we de term 'beweegdorp' passender. Zo betrekken we ook anderen mensen, zoals senioren en mensen die slecht ter been zijn, bij de stichting."

De subsidie van 40.000 euro per jaar waar deze week een besluit over werd genomen, wordt gebruikt voor de organisatie van een breed scala van activiteiten en evenementen. "Denk aan het organiseren van de Avondvierdaagse, wandelevenementen, programma's voor senioren, sjoelen, koersballen en nog veel meer", schetst Auwema.

Afwisseling

De sportinstructeurs zijn vooral op de jeugd gericht. "We zetten ze heel breed in", zegt Auwema. "Op basisscholen en bij sportverenigingen bijvoorbeeld. Maar laatst hebben ze tijdens Koningsdag ook spelletjes voor de jeugd in het dorp georganiseerd."

Jannes Siegers, opgegroeid in Norg en topscorer van de plaatselijke voetbalvereniging, is één van die sportinstructeurs. "De binding met de kinderen en het afwisselende werk maken het leuk", zegt hij. "De ene dag ben ik op het voetbalveld te vinden, de andere dag op de basisschool en dan weer bij de gymvereniging. Dat maakt het voor mij erg leuk."

Enthousiast

Het biedt vooral een uitkomst voor de sportvereniging én ouders. "Bij de voetbalclub zie je bijvoorbeeld vaak dat de ouders zelf de training verzorgen", zegt Auwema. "Dat begint dan vaak om een uur of half zes, zes uur. Nu kunnen onze instructeurs dat gelijk om half vier doen, aansluitend aan school. Dat is voor kinderen en ouders prettig."

Siegers ziet hoe vooral de kleinere clubs moeite hebben met het vinden van geschikte vrijwilligers. "Dat gat kunnen wij mooi invullen", zegt hij. "Iedereen die ik daarover hoor, is enthousiast. De ouders, de verenigingen, de leden: iedereen."

Vervolg

Een bijkomstig voordeel is dat de lessen - ijs en weder dienende - altijd door kunnen gaan. "Omdat de instructeurs elkaars lessen over kunnen nemen", vertelt Auwema. "Dat is heel fijn."

In Roden en Peize wordt dan ook met belangstelling gekeken naar Norg. "Andere beweegdorpen zouden dit wel willen, maar momenteel is er te weinig geld daarvoor beschikbaar. Het zou mooi zijn als dit later ook in Roden en Peize kan worden opgezet."