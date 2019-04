Raad Meppel geeft vijfduizend euro extra voor RTV Meppel

RTV Meppel luidde eind 2018 de noodklok. De Meppeler omroep krijgt er steeds meer taken bij, terwijl het budget hetzelfde blijft. En dat budget is ook nog eens bijzonder laag.Met het eenmalige bedrag gaat RTV Meppel een plan maken voor een journalistiek programma rond de raadsvergaderingen van de gemeenteraad Meppel, het verslaan van overige raadactiviteiten en de intensivering van het politieke nieuwsaanbod.Het initiatief hiervoor komt van de raad zelf, die overigens ver wil blijven van hoe de omroep het programma inhoudelijk vorm gaat geven. De fractie van CDA en SP waarschuwden daar extra voor: niet aan de journalistiek van RTV Meppel komen. Wel kan een werkgroep van de raad meedenken over hoe de prestatieafspraak er uit kan komen te zien.RTV Meppel hoopt dat als de prestatieafspraak er eenmaal is, dat het extra geld in de jaren erop mee kan in de meerjarenbegroting. Het eenmalige bedrag van nu komt uit het vrije raadsbudget.RTV Meppel-voorzitter Hans Wolff waarschuwde eerder al voor het verdwijnen van lokale journalistiek. Ook bij RTV Meppel waar 120 vrijwilligers actief zijn. Tien mensen houden zich bezig met online binnen de omroep. "Dat gaat goed, maar als we dit goed willen doen, moet u gaan nadenken over een andere financiering van de lokale omroep ", hield de voorzitter de raad voor."We krijgen nog geen euro per inwoner. Dat bedrag is 21.000 per jaar en dat is laag. Al zestien jaar is het bedrag hetzelfde. Dat geld is ooit alleen bedoeld voor radio. Inmiddels maken we tv en zijn we online erg actief. Dat wordt ook van ons verwacht. Maar dat kan niet voor dat bedrag” aldus Wolff. De omroep had om een verhoging van het budget tot 36.000 gevraagd.