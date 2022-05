Politieke zorgen over afhaken van TT-campings

Politieke partij Assen Centraal maakt zich zorgen over het aantal TT-campings in Witten en omgeving. Volgens raadslid Luc Rengers zijn er een paar tijdelijke campings gestopt. En dat scheelt volgens hem aardig wat kampeerplekken. Rengers vroeg zich vanavond in de raad af zich af wat dit betekent voor de gastvrijheid van Assen met de komende TT.

Zo is de bekende TT-camping Jan en Bertha in Witten gehalveerd, van acht naar vier hectare aan kampeerruimte. Normaal is er ruimte voor 2.000 tot 2.500 mensen. "We willen het rustiger aan doen", geeft eigenaar Jan Karssens aan.

"Assen heeft zich met de TT altijd gastvrij getoond. Het zou betreurenswaardig zijn, als er aan die gastvrijheid een einde komt, nu er campings zijn verdwenen", stelt Rengers. Hij wil weten wat het college van B en W eraan doet, om te voorkomen dat er straks onvoldoende plek is voor TT-campingasten.

Ook TT-camping Stadsbroek zal er dit jaar niet zijn, vulde PLOP-raadslid Kees Boonzaaijer aan. Voor de organiserende wielerclubs was het begin dit jaar te onzeker of er wel een vergunning afgegeven zou worden door de gemeente. De tijdsdruk en de investeringen bleken daardoor te risicovol voor de verenigingen. Daarop besloten de wielerclubs op Stadsbroek dit jaar over te slaan met hun jaarlijkse TT-camping.

Tweeduizend plekken minder

Volgens wethouder Mirjam Pauwels klopt het dat enkele campings de komende TT niet meer beschikbaar zijn. Dat scheelt volgens haar tweeduizend overnachtingsplekken, zo is berekend. "In 2019 werden er 20.000 overnachtingen geteld, nu zullen dat er 18.000 zijn. Maar er komt geen alternatief, want we zullen niet direct nieuwe campings toestaan", aldus Pauwels.

Volgens de wethouder was de druk op Witten en omgeving met 20.000 overnachtingen en alle extra bezoekende gasten 'al enorm'. "Dat had gevolgen voor de veiligheid, en ook voor de ecologie om de omgeving. We zijn bezig met beleid voor nieuwe campingregels, met de bedoeling de tijdelijke TT-campings ook toekomstbestendig te maken."

Advies: niet op bonnefooi

Volgens Pauwels moeten de motorfanaten de komende TT het doen met de plekken die er zijn, of anders in de regio rond Assen plek zoeken. Daar zijn volgens haar ook zat overnachtingsfaciliteiten. "Ik heb in elk geval het volgende advies voor TT-gasten, ga niet op de bonnefooi naar een camping, maar reserveer een plek."

Volgens Pauwels blijft Assen gastvrij, maar is de gemeente niet verantwoordelijk voor boerencampings. Dat is volgens haar aan de ondernemers en verenigingen die een TT-camping willen runnen.

Eerste keer TT-taks