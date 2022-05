Nieuw college Aa en Hunze geïnstalleerd

De gemeente Aa en Hunze is vanavond begonnen aan een nieuwe bestuursperiode. De drie wethouders zijn door burgemeester Anno Wietze Hiemstra beëdigd.

Ivo Berghuis (Gemeentebelangen) volgt Henk Heijerman op als wethouder. Bas Luinge was namens de VVD al wethouder en Kiena ten Brink gaat namens de PvdA als wethouder aan de slag. Met drie wethouders heeft Aa en Hunze volgens oud-wethouder en formateur Henk Heijerman 'één van de kleinste colleges van de provincie'.

Kritiek op de formatie was er ook. Zo liet Marie-Claire Neesen (GroenLinks) weten het maar raar te vinden dat haar partij - net als 'winnaar' D66 - niet in het college plaatsneemt. Dat terwijl Co Lambert de voorgaande bestuursperiode tot het college behoorde.