Oekraïense vluchtelingen mogen wél zelf koken in Meppel: 'Verschil met Syriërs is schrijnend'

Er worden twee mobiele keukens geplaatst bij het voormalige ziekenhuis in Meppel. De Oekraïense vluchtelingen die daar worden opgevangen kunnen straks voorzien in hun eigen maaltijden, iets waarnaar onder de mensen grote behoefte was. Die keuze vindt de gemeenteraad van Meppel bijzonder, omdat hetzelfde realiseren voor vluchtelingen uit Arabische landen niet is gelukt.

In het oude ziekenhuis van Meppel wonen momenteel 117 vluchtelingen uit Oekraïne. Zij kregen tot nu toe 'ziekenhuiseten', maaltijden van de vaste leverancier van het ziekenhuis. Dit blijkt niet geschikt voor de vluchtelingen, omdat ziekenhuiseten afgestemd is op patiënten die vaak bedlegerig zijn. Het bevat daarom bijvoorbeeld minder calorieën, terwijl gezonde mensen die meer nodig hebben. Daarnaast is het een sociale wens van de vluchtelingen om weer zelf te koken, omdat het ook gezelligheid brengt. De gemeente Meppel is op de wens ingegaan en plaatst nog deze week twee mobiele keukens op de locatie.

Naast de Oekraïners vangt Meppel nog een groep vluchtelingen op. Aan de Paradijsweg ligt een klein cruiseschip dat geldt als noodopvang voor zo'n 100 mannen uit het Midden-Oosten. Ze zijn afkomstig uit onder meer Syrië, Irak en Jemen. Zij willen ook zelf kunnen koken en gingen zelfs in hongerstaking om daarvoor aandacht te krijgen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kon niet op deze wens ingaan, omdat zelf koken op de boot geen optie is door de beperkte ruimte en techniek op de boot. Er is wel onderzocht of iets op de kade gerealiseerd kan worden.

Tweedeling op afkomst

Volgens burgemeester Richard Korteland gebeurt dat niet, omdat de groep mannen niet eensgezind is. Het COA wil één keuze: of iedereen krijgt eten van het COA, of iedereen kookt zelf. "Maar een deel van de bewoners van de boot zegt tevreden te zijn met de huidige maaltijden", zei Korteland vanavond op de gemeenteraadsvergadering. Of het COA voor het andere deel alsnog een andere oplossing gaat regelen is nog niet bekend. "Dat proces loopt nu, dus de uitkomst kan ik nog niet geven."

Het stuitte ChristenUnie-raadslid Gert Stam tegen de borst. "Dit geeft schrijnend aan dat er twee situaties zijn die heel verschillend worden behandeld", zei Stam. Korteland is het met Stam eens. "Hoe vervelend ook. Er is een tweedeling op basis van afkomst. Dat doet mij zeer, maar is een feit."

Extra plek voor Oekraïners