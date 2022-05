Flinke stijging auto-inbraken in eerste vier maanden van dit jaar

Het aantal auto-inbraken in Drenthe is in de eerste vier maanden van dit jaar flink toegenomen, zo laten politiecijfers zien. In vergelijking met dezelfde periode in 2021 gaat het om een stijging van 37 procent.

Het lijkt erop dat dieven hun draai weer hebben gevonden nadat ze slechte zaken deden in 2021. In de eerste vier maanden van dat jaar waren er 117 auto-inbraken in Drenthe. Het afgelopen kwartaal lag dat aantal fors hoger, namelijk op 160.

Avondklok en grenscontroles

André Bouwman van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) vermoedt dat de handel van criminelen in 2021 werd geraakt door de vele coronamaatregelen. Zij doen graag zaken na zonsondergang en werden daarbij in de weg gezeten door de avondklok. Ook de vele grenscontroles in Europa zat de zwarte handel in de weg.

"Als jij met een busje rondrijdt met veertig koplampen en de politie controleert je, dan heb je wat uit te leggen", aldus Bouwman. Bovendien waren mensen tijdens lockdowns minder onderweg, maakten ze dus minder schade en was er dus ook minder vraag naar gestolen auto-onderdelen.

Vooral raak in Emmen en Assen