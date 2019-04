Unieke paardenshow kroon op jubileum concours-hippique Eext

Presentator Nick Kamerling heeft er duidelijk zin in. “Patijn’s Paarden Revue, dat is toch een prachtige naam voor een gigantisch spektakel”, roept hij richting de genodigden die bij de presentatie aanwezig zijn. Even daarvoor heeft actrice en zangeres Miranda Bolhuis de aanwezigen welkom geheten.De preview geeft een beetje een indruk van wat mensen op 5 juni kunnen verwachten. Het wordt een soort van 'sentimental journey’, althans zo voelt oud-voorzitter Marchienus Jobing het. Jobing was 40 jaar bestuurslid. “Het kindje CH Eext is groot geworden. Dat blijkt wel uit deze bijzondere show. Dat raakt mij echt.”Zanger Maikel-Owen van Deest brengt intussen zijn vertolking van het overbekende Het Dorp van Wim Sonneveld. Achter hem dansen twee dressuurpaarden en een tuigpaard door de baan. “De show heeft alles te maken met ons jubileum”, legt Rienk Kluiving van CH Eext uit. Het evenement bestaat 92 jaar, maar beleeft de 90ste editie. Twee keer ging het niet door, vanwege de oorlog en de MKZ-crisis.Het CH Eext heeft de laatste jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt, zowel qua programma als qua voorzieningen. Zo worden alle wedstrijden tegenwoordig op een speciale all-weather bodem verreden.Een show als Patijn’s Paarden Revue is weer iets nieuws. “We steken onze nek er wel een beetje mee uit”, erkent Kluiving. “Maar we hebben er alle vertrouwen in dat dit aan zal slaan bij het publiek."