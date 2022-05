Zorgen om middelengebruik jongeren bij Emmer gemeenteraad en burgemeester

De burgemeester en de gemeenteraad van Emmen maken zich zorgen over de trend van het middelengebruik onder jongeren. Wat dat betreft zijn er volgens burgemeester Eric van Oosterhout 'nare tendensen' gaande. Dat werd duidelijk tijdens een discussie over de mogelijke drogering van jongeren in Party Palace in Nieuw-Amsterdam.

Afgelopen weekend vond er een feest plaats in Party Palace voor scholieren van 12 tot en met 17 jaar. Na afloop circuleerden op social media berichten rond dat er vijftien meisjes onwel waren geworden. Of mogelijk zelfs gedrogeerd. Onderzoek van de politie duidt daar niet op. Bij Wakker Emmen en de VVD leidde het tot zorgen en ook vragen.

Vragen

Monique Hekhuis (Wakker Emmen) plaatste vraagtekens dat de jongeren onwel zouden geworden door een defecte airco, zoals werd bericht. "Opvallend dat er dan alleen meiden onwel geworden zijn." Ook vroeg ze zich af of er bij horecagelegenheden afdoende gecontroleerd werd op de leeftijd bij het betreden van horeca.

Patrick de Jonge (VVD) sluit niet uit dat er mogelijk GHB in het spel is geweest. "GHB wordt snel opgenomen door het lichaam, maar is ook snel weer weg", aldus De Jonge. Hetgeen controle achteraf een lastige zaak maakt. Hij liet weten met de ouders van een van de meisjes gesproken te hebben. "Die zijn niet blij zijn met de al te snelle conclusies die in dit geval werden getrokken." Hij vroeg of de gemeente daarom nog extra stappen gaat ondernemen om de veiligheid te vergroten.

Pilletjes in glazen

Van Oosterhout deelde de zorgen voor wat betreft het gebruik van verdovende middelen onder jeugd. "Nu corona weg is, wil de jeugd los. Daar hoort GHB ook bij. Ook hebben we zorgen om jongeren bij wie pilletjes in de glazen worden gegooid." De problematiek met lachgas komt daar ook bij. In antwoord op Hekhuis liet hij weten dat de horeca gecontroleerd worden op het uitvoeren van de leeftijdscheck. "Er lopen wat dat betreft genoeg politie en beveiligers rond.

Niet honderd procent