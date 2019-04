Voor zomer besluit Meppel of Zuiderschool monument wordt of niet

De ChristenUnie is strijder voor behoud van het beeldbepalende schoolpand, evenals het Cuypersgenootschap Stam wilde ook weten wat met het eerder gedane onderzoek van erfgoedorganisatie Het Oversticht gaat gebeuren. Volgens wethouder Van der Haar is het onderzoek van het Oversticht is quick-scan. “Nu wordt uitvoeriger onderzoek gedaan. Vooral naar welke delen van het pand belangrijk zijn en welke niet. Dat zal mede van invloed zijn is belangrijk voor uiteindelijk besluit.”De historische vereniging Oud Meppel deed al eerder de suggestie om alleen een deel van de Zuiderschool te behouden.CU-raadslid Stam trok voor de zoveelste keer aan de bel over het pand. Dit, omdat de Calvijnschool vanwege een renovatie van haar eigen pand, tijdelijk van de Zuiderschool gebruikmaakt. Dat is na de meivakantie over. “Wat de projectontwikkelaar tijdelijk met het gebouw gaat doen als de Calvijnschool eruit is, is aan eigenaar en projectontwikkelaar Schavast/Schagen Groep", aldus Van der Haar.De sloopmelding van projectontwikkelaar is al lang binnen op het gemeentehuis, maar zo lang de procedure loopt mag de projectontwikkelaar niet beginnen. De gemeente Meppel riskeert een schadeclaim van projectontwikkelaar Schavast Schagen Groep als de Zuiderschool toch een monument moet worden . De gemeente verkocht de school aan Schavast, wetende dat de projectontwikkelaar het gebouw zou gaan slopen voor de bouw van woningen. Maar als de school een monumentale status krijgt kan dat niet doorgaan.Het complete oude scholencomplex aan het Zuideinde en de Princes Marijkestraat is door de gemeente juist verkocht aan Schavast, omdat de projectontwikkelaar een deel van de oude gebouwen zou behouden en herontwikkelen. De monumentale gymzaal en het hoofdgebouw van de Rijks-HBS blijven, de aanbouw van de HBS en de monumentloze Zuiderschool maken plaats voor woningen. Volgens ingewijden koos het vorige college van B en W juist bewust inhoudelijk voor Schavast vanwege dit plan en terwijl de projectontwikkelaar het niet het hoogste bod had gedaan op het complex.De Zuiderschool is eind jaren twintig van de vorige eeuw gebouwd in de strakke stijl van de Amsterdams school, het zakelijke expressionisme met art-deco elementen. Dus veel baksteen, strak gemetseld. De architect is Meppeler Dirk Monsema, destijds directeur van gemeentewerken. Dat maakt volgens het Cuypersgenootschap de historische school ook bijzonder omdat er op verschillende plekken in ons land scholen volgens Amsterdamse stijl werden gebouwd door allemaal lokale architecten.