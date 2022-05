Werner ten Kate verlaat Hoogeveen en wordt wethouder in Hardenberg

Ten Kate is sinds 2020 actief in Hoogeveen. In dat jaar viel het bestaande college bestaande uit Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie uit elkaar. De drie partijen lieten weten geen vertrouwen meer te hebben in de samenwerking en de wethouders gooiden de handdoek in de ring. Niet veel later werd een zakencollege aangesteld waar Ten Kate onderdeel van uitmaakt samen met Janita Tabak, Derk Reneman en Jan Zwiers.