Meppel wil voor de zomer al een pumptrack aanleggen

Daarom kan het project -nogmaals- op veel lof rekenen in de raad. "Fantastisch dat dit initiatief is ontstaan bij de jeugd die samen met hun ouders dit onder de aandacht gebracht hebben", zei nieuwbakken raadslid Liselot Raat. "Is de politiek ver weg? Dit voorstel laat zien dat er bij goede ideeën geluisterd wordt en dat er iets mee gedaan wordt. De pumptrackbaan is een perfect voorbeeld van hoe wij dit als gemeente willen zien. Nog mooier is dat de initiatiefnemers zelf ook naar fondsen en middelen gezocht hebben. Op deze manier kunnen wij veel meer initiatieven belonen. In Assen is de pumptrackbaan een daverend succes bij de jeugd. Ouders en omwonenden zijn zeer blij met het resultaat. Wat ons betreft kunnen graafmachines aan de slag zodat jongeren zich ook bij ons met fiets of skateboard kunnen uitleven."