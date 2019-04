Kjell Scherpen: Competitie met Jong Ajax en hopen op beker- en oefenduels in het 1e

De nieuwe uitzending FC Emmen Rood Wit TV

Scherpen zal na de zomer direct aansluiten bij de eerste selectie, waar veel 'kenners' hadden gedacht en goedbedoeld adviseerden dat de jonge doelman zou moeten worden verhuurd. "Daar hebben we het natuurlijk wel over gehad, maar we vinden dat bij Ajax voldoende mogelijkheden zijn om me te ontwikkelen."De doelman laat weten dat hij volgend seizoen voornamelijk acteert bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, maar dat er wel meer lonkt. "Misschien mag ik wel de beker- en oefenduels spelen in Ajax 1, al moet ik dat natuurlijk zelf afdwingen." De woorden van Scherpen lijken erop te duiden dat het de bedoeling is dat de jonge doelman de eerste man achter Andre Onana gaat worden. De rol van de huidige reservedoelman, Kostas Lamprou, lijkt wel uitgespeeld en het is nog maar de vraag of de Amsterdamse club na de huur van de Portugees Bruno Varela besluit om de speler van Benfica te kopen. "Ik hoop dat jullie me hier in Drenthe in ieder geval regelmatig zullen zien", aldus Scherpen.Of de Emmenaar ooit nog terugkeert in de Oude Meerdijk is Scherpen helder. "Ik zal vast nog wel eens komen kijken. O, als speler bedoel je... Dat zou wel aardig zijn hè, over een jaar of 16. Dan hoop ik in ieder geval dat FC Emmen nog een aantal mooie stappen heeft gezet."