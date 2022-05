Brand bij zwembad De Slagen in Schoonebeek, zwembad wel open

Bij zwembad De Slagen in Schoonebeek is afgelopen nacht brand uitgebroken bij de ingang van het gebouw.

Rond half drie ging het alarm af. "Toen ik bij het zwembad kwam, was de brandweer en politie al aanwezig", vertelt een medewerker van het zwembad. Brandweerlieden hadden het vuur snel geblust. "We hebben vooral roetschade en er is een raam kapot. Heel vervelend. Die schades lopen al snel in de duizenden euro's", verwacht de medewerker.