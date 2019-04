Drenthe is 86 lintjesdragers rijker

De hoogte van de onderscheiding hangt af van de inspanningen die iemand heeft geleverd voor de samenleving. De meeste mensen worden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit zijn vooral vrijwilligers die iets betekend hebben voor een vereniging of activiteit in de buurt. Daarna volgt Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft in totaal zes graden. Naast lid en Ridder kun je ook benoemd worden tot Officier, Commandeur, Grootofficier en Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau.

76 inwoners van Drenthe zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Negen provinciegenoten mogen zich Ridder in de Orde van Oranje Nassau noemen. En Drenthe heeft er vandaag één Officier in de Orde van Oranje Nassau bij.Vorig jaar werden in Drenthe nog 71 lintjes uitgereikt . In de jaren ervoor lag dit aantal steeds tussen de 53 en 80 onderscheidingen. Dit jaar zijn het er dus met 86 flink wat meer. Alleen het aantal lintjes van 2011 is niet overtroffen. Toen kregen 97 Drenten een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen.Bij de 86 mensen die vandaag werden verrast, gaat het om 58 mannen en 28 vrouwen. Onder hen zijn ook verschillende echtparen die voor hun gezamenlijke vrijwilligerswerk werden beloond. Zo kreeg zowel Jan Kat als Grietje Kat-Prins uit Hoogeveen een onderscheiding onder meer voor hun inzet voor het Boekbindcentrum in Echten. Een ander voorbeeld is het echtpaar Tent uit Emmen dat hulpgoederen inzamelt voor Roemenië.De gemeente Hoogeveen deelde vandaag in Drenthe de meeste onderscheidingen uit. Daar werden 16 mensen verrast door de burgemeester of wethouder. Hoogeveen wordt op de voet gevolgd door Emmen en Meppel met 15 en 14 lintjes. De gemeenten waar het laagste aantal koninklijke onderscheidingen zijn vergeven zijn de gemeenten Assen, Midden-Drenthe en Borger-Odoorn. In elk van die gemeenten kregen twee inwoners een onderscheiding.In Drenthe is vandaag één persoon benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Het gaat om dr. Mike de Jongste uit Paterswolde. Hij kreeg de onderscheiding onder meer voor zijn werk als cardioloog bij het UMCG en de oprichting van de internationale organisatie voor neurostimulatie. Daarbij draait het om ruggenmergstimulatie met behulp van stroomstootjes om pijn op de borst tegen te gaan.Volgens de gemeentelijke cijfers hadden er eigenlijk 88 in plaats van 86 lintjes uitgereikt moeten worden. In Meppel konden twee koninklijke onderscheidingen niet worden opgespeld omdat de personen waar het hier om draait in de afgelopen maanden zijn overleden. Het gaat om Frens Klooster en Henk de Wolde. Beide mannen waren onderdeel van het klusteam van de Protestantse Gemeente Meppel. Het gehele klusteam werd koninklijk onderscheiden, daarom is besloten om ook de twee overleden vrijwilligers postuum een eer te bewijzen. Hun weduwes hebben vanochtend een oorkonde in ontvangst genomen.