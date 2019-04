Interim-gemeentesecretaris Midden-Drenthe: Deze organisatie is een parel

De ambtelijke organisatie lag onder vuur na een onderzoek van adviesbureau BMC , dat werd ingesteld omdat er sprake was van een groot verloop en hoog ziekteverzuim . BMC vond dat de gemeente verder moest met een andere leiding. Ook beschreef het dat er sprake was van een angstcultuur en gebrek aan visie binnen de organisatie.“Ik zou de ambtelijke organisatie een parel willen noemen. Ik heb in vier vergelijkbare organisaties van vergelijkbare grootte gewerkt en het valt me op dat hier genoeg kwaliteit in huis is. In sommige aspecten steekt deze organisatie er wat kwaliteit betreft juist bovenuit”, zo zei Van den Berg.De tijdelijke directeur vindt de benaming ‘verwaarloosde organisatie’ door BMC te zwaar. “De kernmerken daarvan zie ik wel, maar het is ook heel duidelijk dat de organisatie zelf ook wil veranderen en bereid is om de schouders eronder te zetten. Dat vind je niet bij verwaarloosde organisaties. Men wil graag vooruitkijken”, aldus Van den Berg.Wat de interim-gemeentesecretaris betreft kan de ondernemingsraad (OR) gewoon blijven zitten. En dat terwijl BMC in het volledige onderzoeksrapport adviseert verder te gaan met een andere OR. “De OR is afgelopen drie maanden een waardevolle gesprekspartner geweest en wil naar de toekomst kijken. Ik ben geen voorstander van het opstappen van de OR”, zo zegt hij.Verder benoemt Van den Berg dat de ‘familiecultuur’, misschien zo slecht niet is, ondanks de negatieve opvatting van BMC. “Vandaag was ik bij de uitvaart van een collega met nog 150 andere collega’s en de warmte viel mij vooral op. Het inzetten van die familiecultuur bij het veranderen van de organisatie lijkt mij goed”, aldus Van den Berg.Hoe gaat hij te werk? “Het lijkt net alsof ik elke dag als een sergeant-majoor door de gangen loop. Nou, ik ben er inderdaad elke dag om half acht en loop door de gangen. Mijn ochtendronde wordt op prijs gesteld. Mensen komen naar me toe om te vertellen over hun situatie. Ook doe ik ontbijtgesprekken. Iedereen kan bij me binnen lopen."Gemeenteraadslid Charles de Haas van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork was kritisch over de opvolging van de aanbevelingen van BMC. Daarover zei Van den Berg: “De opdracht van BMC is beëindigd. Collegiaal zal ik overleg hebben met de opsteller van het rapport, als een soort van nazorg. Ook zal ik met hem sparren over het uitvoeren aanbevelingen. Maar ik heb mijn eigen waarnemingen toegevoegd en daarom komen accenten anders te liggen. Dat BMC-rapport is voor mij niet de heilige graal”, aldus Van den Berg.