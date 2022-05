Brandstichter actief in Schoonebeek: brand De Boô aangestoken

De brand bij NAM-gebouw De Boô in Schoonebeek in de nacht van zaterdag op zondag is aangestoken. Dat concludeert de politie.

Aan een achterkant van het gebouw brak even na middernacht brand uit, waardoor het gebouw schade opliep. Uit onderzoek van de politie blijkt het om brandstichting te gaan. Door het optreden van de brandweer kon worden voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. De politie is nog op zoek naar getuigen die iets hebben gehoord of hebben gezien.