Nieuwe burgemeester Aa en Hunze: Kans die niet zo vaak voorbijkomt

"Dit is een kans die niet zo vaak voorbijkomt. Het is een groot compliment dat ik uit 44 kandidaten ben gekozen", aldus Hiemstra in een eerste reactie.Hiemstra werkte van 2010 tot 2017 als wethouder in de gemeente Hoogeveen. Ook was hij daar raadslid voor het CDA. Daarna was hij waarnemend burgemeester in de gemeente Appingedam. "Het is jammer dat ik die klus niet af kan maken, want ik heb het daar ook heel erg naar mijn zin."De nieuwbakken burgemeester hoeft voor zijn nieuwe job niet te verhuizen. Hij woont namelijk in Schoonloo. "Ja dat is mooi meegenomen. Ik vind Aa en Hunze een mooie, groene gemeente met mooie kernen. Ik heb er zin in", aldus Hiemstra.De gemeente Aa en Hunze was op zoek naar een betrokken burgemeester die zeer benaderbaar was voor alle inwoners. Volgens Bertus Reinders, voorzitter van de vertrouwenscommissie is dat met de komst van Hiemstra zeker gelukt. "Hij is heel toegankelijk en hij heeft natuurlijk veel ervaring opgedaan in Hoogeveen en in zijn laatste ambt als waarnemend burgemeester in Appingedam", zegt Reinders.Reinders vindt het een pluspunt dat Hiemstra in Appingedam te maken heeft gehad met de aardbevingsproblematiek. "Dat is een lastig dossier en dat hebben we hier ook met de windmolens. Ik verwacht daar verder geen problemen mee maar het is wel goed dat je iemand hebt die om kan gaan met mensen die teleurgesteld zijn."Hiemstra neemt de plek over van Piet van Dijk die vanwege onduidelijke redenen ontslag nam in Aa en Hunze na een dienstverband van nog geen anderhalf jaar. "Natuurlijk hebben we het daar over gehad, maar de procedure is niet heel anders verlopen dan toen. We hebben toen naar eer en geweten een goede keus gemaakt en dat hebben we nu ook."Hiemstra moet nog officieel benoemd worden. Dat gebeurt door de minister van Binnenlandse Zaken en Koning Willem-Alexander. Het is de bedoeling dat Hiemstra vanaf september aan de slag gaat in Aa en Hunze.