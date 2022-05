Emmen steekt vier miljoen in verduurzamen gemeentelijke panden

De gemeente Emmen steekt tot en met 2023 bijna vier miljoen euro euro in het verduurzamen van al haar kantoorgebouwen, sportaccommodaties en overige panden. In totaal gaat het om 172 panden.

Volgens wethouder René van der Weide heeft de gemeente in deze taak een voorbeeldfunctie. "Als we aan onze inwoners vragen om met energiebesparing en duurzaamheid aan de slag te gaan, moeten we als gemeente zelf het goede voorbeeld geven. Daarom gaan we alle panden verduurzamen en zorgen we er bij nieuwbouw voor dat onze gebouwen aardgasvrij zijn."